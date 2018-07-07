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Активное вещество ягод годжи может вылечить тропические заболевания

Сегодня, 05:45

Международная группа ученых выявила активные компоненты в ягодах годжи, способные бороться с такими заболеваниями, как шистомоз и фасциолез.

Ученые Кардиффского и Уэльского университетов пришли к выводу о том, что активное вещество, извлекаемое из ягод годжи, может вылечить тропические заболевания, такие как шистомоз и фасциолез. Эти вирусные заболевания распространены в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и других местах, имеющих тропический климат.

Один из компонентов этих ягод способен атаковать защитную оболочку паразитов и уничтожать как их личинки, так и взрослых вредителей в организме человека. Этот вирус способен распространятся в основном через воду. Например, после употребления зараженной воды или же после мытья ими фруктов или овощей. Поражаемые области в организме: селезенка, печень, почки. Симптомами являются боли в животе, жар, а отдельных случаях увеличение печени.

Данное открытие является прорывным в науке, так как ранее уже было изобретено подобное лекарство против этих болезней, но из других компонентов. Оно не было достаточно эффективно, но вызывало у пациентов привыкание.

Однако, стоит помнить, что препарат из ягод годжи подходит не всем. В 2016 году ученые выяснили, что сочетание компонентов этих ягод с препаратами разжижающими кровь может привести к серьезным внутренним кровотечениям, потому в данном случае обязательна консультация специалиста.

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