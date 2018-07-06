Кариес можно удалять при помощи мобильного приложения

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Украинские студенты создали специальное мобильное приложение для начинающих стоматологов. При помощи него можно не только пройти эффективное обучение, но и побороть болезнь.

Украинские студенты создали специальное приложение для мобильных телефонов «Практикум стоматолога», которое станет в первую очередь полезно для начинающих специалистов. Разработали его таланты из Днепропетровского национального университета имени О.Гончара при содействии Днепропетровской областной государственной администрации. В рабочую группу были также включены стоматологи, которые корректировали медицинскую часть разработки.

Известно, что при помощи данного приложения, которое основывается на технологиях дополнительной реальности, можно достичь высоких результатов в обучении будущих врачей-стоматологов или провести обучающий практикум для действующих специалистов. Для работы с такой программой необходимо держать в руках небольшой цилиндр, который на экране трансформируется в стоматологический инструмент. При помощи мобильного приложения можно потренироваться оказывать помощь больным – вылечить кариес или удалить зуб.

Разработчики рассказали, что будут и дальше усовершенствовать свое детище, планируется использование его для ортопедической практики.