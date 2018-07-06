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На Марсе заметили мертвого пришельца с пенисом

Сегодня, 11:51

Инопланетянин имел схожую с человеческой структуру тела и гениталии.

Уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что ему удалось отыскать на снимках NASA очередные доказательства существования жизни на Марсе. Исследователь на днях заявил, что он и его друзья заметили на поверхности красной планеты мертвого пришельца. Более того, данная особь была с пенисом, то есть имела похожие с человеческими органы для размножения.

Уоринг опубликовал в своём блоге то самое фото, где изображена фигура «пришельца». Среди скалистой местности можно рассмотреть некие очертания мистического существа. Сперва уфолог предположил, что речь идёт о рукотворной статуе, которую инопланетяне оставили здесь, но потом он детально рассмотрел снимок и однозначно заявил, что речь идёт о марсианине, поскольку его кожа затянулась вокруг мышц и костей. Этоо было заметно на тех кадрах, которые есть в открытом доступе.

Ранее Уоринг шокировал общественность, заявив, что марсоход Curiosity зафиксировал движение скалы на Марсе.

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