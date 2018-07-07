Ученые: пауки могут летать с помощью электричества

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Похоже, что самый большой страх арахнофобов стал явью - пауки могут летать. Насекомые используют электростатику для взлета и посадки.

Паук замирает, чтобы взлететь с помощью ветра и электричества. Для этого он выпускает тонкую как нить паутину, и тогда ветер уносит паука на дальние расстояния. Еще Чарльз Дарвин во время своих путешествий находил пауков далеко от земли, и пытался узнать, как такое крохотное насекомое пересекло целый океан. Ученый заметил, что паутина не спутывается между собой, а как бы отталкивается друг от друга. На данный момент ученым удалось доказать гипотезу о том, что пауки могут летать с помощью электричества.

Расстояние перемещения насекомых составляет до нескольких тысяч километров, что трудно объяснить всего лишь порывом ветра. Взлет вверх обеспечивает именно электричество, а не воздух. Во время эксперимента ученые поместили несколько насекомых в кабину, где включили ветер и электричество. Во время того, как электричество отключали, все пауки быстро падали на землю.