«Стоит ли переживать?»: Неизвестный объект длиной в 1 км движется по орбите Земли

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Ученые обнаружили загадочное космическое тело внушительных размеров, «своровавшее» траекторию движения вокруг Солнца у нашей планеты.

Как давно неизвестный объект длиной в 1 км движется по орбите Земли, специалисты не могут точно сказать. Сейчас им важно ответить на более важный вопрос: «Стоит ли человечеству переживать за свою жизнь?».

Установив приблизительную протяженность космического гостя, ученые ведут сбор данных о его происхождении посредством приложения livemeteors.com. Работа ресурса основывается на излучаемых радиоволнах.

К слову, дополнительную головную боль экспертам причиняет астероид Оумуамуа, едва не врезавшийся в Землю 16 лет назад.