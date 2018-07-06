«Большой поход в космос»: Китай с новой ракетой-носителем оставит позади NASA и SpaceX

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Разработка китайских учёных превзойдёт по ключевым характеристикам все существующие мировые аналоги.

В КНР активно идёт разработка новейшей сверхтяжёлой ракеты «Великий поход — 9». Соответствующую информацию сообщает, ссылаясь на собственные источники, американская пресса. Отмечается, что у ведущих частных и государственных космических компаний нет даже в проекте подобных технологий. Таким образом, по мнению экспертов, Китай оставит позади NASA и SpaceX со своей новой ракетой-носителем и с новой силой начнёт покорять космос.

Отмечается, что созданием «Большого похода – 9» занимается Инженерная академия КНР. Первые испытания ракеты должны состояться в 2030 году. К этому времени США просто не смогут разработать хотя бы приблизительно что-то похожее. Китайская ракета способна будет нести на себе и выводить на низкую опорную орбиту Земли до 140 тонн полезного груза. Сейчас наиболее мощным в данном отношении и является Falcon Heavy от компании SpaceX. Данная технология предусматривает транспортировку до 64 тонн нагрузки.

Ранее мы писали, что уже в ближайшем будущем должна стартовать новая эра космического туризма. В 2019 году Blue Origin отправит в космос первых туристов.