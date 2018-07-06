Ученые: От лунной пыли можно задохнуться

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Европейское космическое агентство озвучило горькую правду для популяризаторов полетов на Луну. По мнению ученых, на Луне пребывать невыносимо.

Ученые предполагают, что от лунной пыли действительно можно задохнуться, поскольку до сих пор неизвестно, насколько она опасна. И эту гипотезу подтвердили американские астронавты, которые пребывали на Луне в рамках миссии «Аполлон». Все участники полета на спутник Земли заболели после того, как наглотались пыли. После прохождения по поверхности астронавты занесли лунный осадок даже в посадочные модули.

Как пояснил Харисон Шмитт, который был членом того самого экипажа, симптомы были наподобие проявления сильной аллергической реакции – астронавты кашляли, чихали, страдали от слезоточивости глаз. Такие симптомы раньше не могли определить под конкретное название болезни, но теперь она называется «Лунная сенная лихорадка».

Биохимик Брюс Демпл вместе со своими исследователями провел опыт на мышах, который доказал, что при длительном нахождении на поверхности Луны легкие и нейроны головного мозга могут оказаться в лунной пыли. Ученый считает, что длительное нахождение на спутнике нашей планеты чревато плачевными последствиями - смертью.

Непонятно, как астронавты, которые планируют жить на Луне, будут справляться с последствиями зловредной субстанции. Проведением дополнительных исследований займется ЕКА.