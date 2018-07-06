Ученые: Из органических отходов можно добывать газ

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Новый метод добычи газа поможет людям из отдаленных населенных пунктов получить данное благо цивилизации.

Молодые немецкие ученые из компании (B)energy открыли революционный метод добычи газа, который позволит сохранить имеющиеся ресурсы. Согласно имеющейся информации, газ можно добывать прямо из органических отходов. Такой метод даст возможность обеспечить газоснабжением людей, которые проживают в труднодоступных районах.

Для выработки такого газа необходим специальный реактор, который будет перерабатывать органические отходы и навоз в «голубое топливо». Собирается полученный газ в специальный мешок - (B)pack, который внешне напоминает огромную подушку. После полного наполнения мешка таким газом его вес составит четыре килограмма, и такого объема хватит для бесперебойной работы газовой горелки на протяжении четырех часов.

Ученые проверили, что для производства одного кубометра газа реактору нужно всего лишь 15 литров сточных вод или 15 килограммов навоза. Экологи провели анализ такого газа и определили, что он является не вредным для окружающей среды. На данный момент компания (B)energy установила реакторы для выработки такого газа в отдаленных деревнях Эфиопии, Руанды, Малави, Индии и Конго, где достаточно топлива для них, а возможности обеспечить население природным газом нет. После апробации такого метода предполагается, что он получит большую популярность и сохранит ресурсы планеты.