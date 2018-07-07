Ученые: Все американские собаки происходят от предка из Сибири

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Исследователи проанализировали останки самых древних собак, найденных на территории Северной Америки, и определили их прародителя.

Благодаря анализу ДНК псов, останкам которых 10 тыс. лет, ученые выяснили, что все собаки, живущие на американском континенте, происходят от предка из Сибири – на материковую часть одомашненные волки попали во время ледниковой эры вместе с хозяевами.

Еще в 60-х годах в Иллинойсе, где ранее проживали индейцы, были найдены останки собак, размер которых соизмерим с английским сеттером. Исследователи предполагают, что эти собаки служили помощниками при охоте на дичь.

Исследователи провели анализ митохондрий ДНК более 70 найденных при раскопках собак и выяснили, что генетическое родство у данных собак есть только с древними псами из острова Жохова, который находится недалеко от Восточно-Сибирского моря. Найденным российским собакам более 9 тыс. лет.

Ученые пришли к выводу, что общим предком сибирских и древних индейских собак является прародитель, который жил более 16 тыс. лет назад. Миграция собак, по мнению исследователей, произошла через Беринговый мост, который находится между Аляской и Сибирью – его исчезновение случилось около 11 тыс. лет назад.

Деятели науки считают, что древние американские собаки вымерли из-за привезенных колонизаторами болезней на американский континент.