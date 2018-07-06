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В небе над Англией заметили "Космического осьминога"

Вчера, 23:15

3 июля небосвод на юге страны взбудоражил местных жителей странным явлением.

 В небе над королевской Англией заметили "Космического осьминога" – именно так англичане называют явление мистического происхождения, которое появилось буквально ниоткуда. Этому спорному явлению придумали и другие названия - «Инопланетный кракен», и «Щупальца Ктулху».

Свидетели данного образования на небосводе утверждают, что его сложно с чем-то сравнить, поскольку это даже не похоже на инверсионные следы. Хотя все очевидцы сошлись во мнении, что образование будто и вправду имеет щупальца, как у осьминога.

Некоторые юзеры сети, посмотрев видео и фото с места событий, предполагают, что это может быть НЛО. Правда, есть и сторонники другой версии – по мнению некоторых пользователей, эти следы остались от «климатических средств», которые используют в качестве «оружия» для борьбы с глобальным потеплением на Земле.

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