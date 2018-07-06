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Ученые достали со дна океана уникальный метеорит

Сегодня, 09:22

Оптимизм ученых научного судна Nautilus оправдан возможностью нового открытия.

Восьмичасовой поиск на морском дне у побережья Вашингтона дал свои первые результаты. Два крошечных фрагмента расплавленной породы, которые, как подозревают ученые, являются остатками метеорита, нашли специалисты. Предположительно, это частицы небесного тела, которые взорвались и упали в море в марте 2013 года. Фрагменты изучат под микроскопами, чтобы подтвердить, что они прилетели из космоса. Ученые полны надежд на новые открытия.

«Я не мог быть счастливее. Это был опыт всей моей жизни», - признался Марк Фрис, куратор NASA по космической пыли.

Уже состоялся брифинг от EV Nautilus - некоммерческого корабля, который проводил поиск. Если все гипотезы подтвердятся то, это будет первым опытом ученых по подъему метеорита со дна океана. Ученые достали со дна океана уникальный крупный метеорит, ставший сенсацией за последние 20 лет наблюдений. По оценкам, около 2 тонн разрушенной породы пережили вход в атмосферу Земли.

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