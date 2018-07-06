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Учёный: На Землю упадёт станция, отправленная СССР к Венере

Сегодня, 08:58

Падение произойдёт не ранее 2023 года, уверен эксперт.

После 50 лет скитаний в космосе на Землю упадёт космический аппарат «Венера-9» или «Космос-482», неудачно запущенный 31 марта 1972 года. Отправленная СССР к Венере за несколько дней до этого межпланетная станция в СССР успешно приземлилась на поверхности планеты и передала информацию о ней советским учёным. В то же время её близнец из-за сбоя в работе разгонного блока остался на земной орбите и с каждым годом всё ближе подходит к атмосфере планеты.

Как заявил учёный Павел Шубин, тогда советское руководство приняло решение, дабы не демонстрировать провал, скрыть истинные цели космического аппарата. Ожидается, что станция «Космос-482» упадёт на поверхность Земли не ранее 2023 года. Точно известно, что это произойдёт в ближайшие годы, поскольку объект уже достаточно близко подошёл к атмосфере.

Ранее мы писали, что ученые показали на видео, как астероид врезался в Землю. Ролик был опубликован в общем доступе в сети.

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