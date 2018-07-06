Едва не убивший Землю астероид развил огромную скорость

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Малая планета Оумуамуа разогналась до немыслимой скорости, снова пригрозив человечеству уничтожением.

Ученые не могут объяснить, почему астероид, едва не убивший Землю 16 лет назад, развил огромную скорость. Возможно, причина кроется в воздействии гравитации Солнца, планет и звезд Солнечной системы. Однако более логичной выглядит версия дегазации Оумуамуа под воздействием энергии Светила.

Сможет ли астероид побить 16-летний рекорд сближения с Землей, и какие последствия его разгон будет иметь для человечества, ученые планируют рассказать в ближайшее время. Наблюдения за Оумуамуа ведутся из обсерваторий на Гавайях и в Чили.