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Едва не убивший Землю астероид развил огромную скорость

Сегодня, 08:43

Малая планета Оумуамуа разогналась до немыслимой скорости, снова пригрозив человечеству уничтожением.

Ученые не могут объяснить, почему астероид, едва не убивший Землю 16 лет назад, развил огромную скорость. Возможно, причина кроется в воздействии гравитации Солнца, планет и звезд Солнечной системы. Однако более логичной выглядит версия дегазации Оумуамуа под воздействием энергии Светила.

Сможет ли астероид побить 16-летний рекорд сближения с Землей, и какие последствия его разгон будет иметь для человечества, ученые планируют рассказать в ближайшее время. Наблюдения за Оумуамуа ведутся из обсерваторий на Гавайях и в Чили.

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