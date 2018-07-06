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Ученые предрекли Балтийскому морю необратимую катастрофу

Сегодня, 07:30

«Беспрецедентно серьезную» потерю кислорода за последние сто лет испытали прибережные районы Балтийского моря, констатировали специалисты из Финляндии и Германии.

До недавнего времени ученые считали, что последний период потери кислорода в Балтийском море стартовал в 1950-х годах. Однако расчеты оказались ложными, а деоксигенация стартовала в 1900-х. Пик неблагоприятных событий пришелся на конец прошлого века, а человек сыграл не последнюю роль в нанесении ущерба Балтийскому морю.

Подняв со дна водоема четырехметровый керн, ученые предрекли необратимую экологическую катастрофу. Человек снизил антропогенную нагрузку на море, однако содержание кислорода не начало увеличиваться. Теперь главным виновником деоксигенации является глобальное потепление.

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