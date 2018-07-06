Ученые раскрыли секрет, почему за рулем так хочется спать

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Ученых давно беспокоит тот факт, что многие водители часто засыпают за рулем, поэтому, они провели несколько экспериментов, и выяснили, что причина кроется в самой конструкции авто.

Исследования состоялись благодаря профессорам из Мельбурнского королевского технического университета, который расположен в Австралии. Ученым удалось найти объяснение этому странному фактору, они раскрыли секрет, почему за рулем так хочется спать. Оказалось, что причина кроется в конструкции автомобиля.

В течение опыта исследователи привлекли 15 добровольцев, которых посадили на специальные автокресла с вибрацией. Многие начали испытывать усталость и зевать. Так удалось выяснить, что даже небольшая вибрация может оказывать влияние на здоровье человека. Однако исследователи обнаружили один странный факт: некоторые водители наоборот становились бодрыми и полными сил. Ученым еще предстоит выяснить причины этому.

На данный момент они посоветовали конструкторам автомобильных кресел учитывать факт того, что вибрация очень сильно влияет на состояние водителей на дорогах, чтобы избежать опасных аварийных ситуаций.