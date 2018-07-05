Суперкомпьютер уфологов предсказал ужасающее будущее Земли

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Сразу несколько шокирующих сценариев утекли в Сеть, но один реален примерно на 57%.

Оказалось, что суперкомпьютер уфологов, управляющий проектом SETI по поиску внеземных цивилизаций, предсказал ужасающее будущее Земли. Данные были обнародованы инсайдерами, но затем эксперты оперативно убрали следы, ведь в обществе может начаться настоящая паника. Первым поводом встрепенуться стал сценарий, согласно которому ядерная война между Россией и США произойдет уже очень скоро. Секретные разработки Пентагона, такие как скрытое в космосе климатическое оружие и другие, а также сокрытие сведений о новых изобретениях с искусственным интеллектом говорят о многом, поэтому шансов на воспроизведение подобного события компьютер установил на уровне 57%.

Второй и не менее ужасающий для планеты исход – это масштабный катаклизм, который способен стереть с лица Земли всех и все. Наблюдающаяся в данный момент повышенная активность извержения вулканов и подземных толчков, а также массовых ливней, буквально затопляющих Китай – тому подтверждение. Активизация сразу нескольких процессов, в том числе – действие сразу нескольких супервулканов (например Йеллоустоун), может привести к катастрофе, и на это эксперты дали 20% шансов.

Следующий враг планеты – это человек, ведь мы уничтожаем окружающую среду сами, строя заводы и вырубая леса, истребляя редкие виды животных и загрязняя природу, воздух и воду, которая является основой всего. Более того, аномальный демографический прирост и дальнейшее перенаселение планеты также не приведет к положительным показателям. Эксперты отметили, что всего одна, но большая ошибка человека, способна стать губительной, и здесь можно вспомнить об атомных электростанциях, Чернобыльской катастрофе, поэтому от рук человека Земля может погибнуть с вероятностью 15%.

Последний сценарий – вторжение инопланетных цивилизаций, которые могут обладать разными знаниями и технологиями, и развитие дальнейших событий уже неоднократно обсуждалось. Земляне не могут знать, как вести себя в случае встречи с НЛО, которая ожидается в ближайшем десятилетии, а массовое появление инопланетян способно спровоцировать не только панику, но и войну межпланетных рас. На такой вариант у суперкомпьютера всего 8%, но с каждым из представленных сценариев общественность должна быть знакома.