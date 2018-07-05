Физики смогли создать искусственные легкие для новорожденных

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Изобретение необходимо при респираторном дистрессе-синдроме, что проявляется у детей, рожденных не позже 37-й недели. Однако все приборы, разработанные ранее, делают только неприятные ощущения младенцам.

Физики Канады и Германии смогли создать искусственные легкие для новорожденных. Их целью было сделать тот аппарат, который не будет смешивать кровь с различными примесями, а лишь иметь в составе солевой раствор для нужного количества циркулирующей жидкости в кровеносных сосудах.

Конструкция состоит из двух квадратных пористых мембран из полидиметилсилоксана, между которыми 1-миллиметровые квадратные колонны. Изобретение дает возможность крови течь спокойно, без насосов, и забрать может не более 30-40 миллилитров, что и являлось одной из главных задумок проекта. У малышей объем крови до 500 миллилитров и забирать у них для оксигенации более 40 – опасно для жизни. Удобная форма параллелепипеда сможет подавать кровь в нужном количестве. Искусственные легкие еще и прочные - стенки укреплены сетью из армированной стали.

Однако во всем есть минусы и недоработки: пока могут возникнуть перепады давления, которые повредят клеткам крови. Ученые уже работают над этим. Также испытывают новые материалы для своего детища. Физики не строят планов на ближайшее будущее подарить медицине свое изобретение – им есть над чем работать.

К слову, респираторной дистресс-синдром лечится терапией сурфактантом и поддерживающим лечением. Возникает у недоношенных детей, родившихся в 7-8 месяцев. Все дело в том, что органы дыхания у ребенка формируются на позднем сроке и при преждевременных родах ребенок появляется с не до конца сформировавшими легкими. Это уже нормальная практика, врачи кладут ребенка в специальный бокс, где его специально насыщают воздухом. Однако если это не помогает, врачи прогоняют кровь через мембранные системы, которые и насыщают младенца кислородом.