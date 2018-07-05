Американские ученые напечатают сердечную мышцу на 3D-принтере

Сегодня, 19:54

В Чикаго команда медиков из BIOLIFE4D сделала огромный прорыв к созданию модели человеческого сердца из собственных клеток пациента.

Трансплантация органов человека - это сложнейшая операция, спасающая тысячи человеческих жизней. Но, пересаженные органы имеют свой срок годности. Со временем они могут прийти в негодность, даже когда весь организм в порядке. Такие органы могут отторгаться организмом и человек погибнет.

Но не все так грустно. Решением вопроса станет замена органов, которые повреждены другими, выращенными из собственных стволовых клеток человека. Одним из решений является технология органической 3D-печати. Она буквально позволяет распечатать любой нужный орган или ткань из живых клеток самого пациента.

Так, компания BIOLIFE4D поставила своей целью напечатать полноценное здоровое сердце человека. Получать необходимое количество живых клеток для его создания пока остается проблемой.

Но уже сегодня ученым могут предложить пластырь из ткани, которая образует мышцу сердца. Он не может стать заменой сердца, но дает возможность заменить пораженный участок сердца. Пластырь биосовместим и легко вступает во взаимодействие со всеми клетками организма больного.

Совсем скоро пластыри начнут использовать на практике, чем спасут сотни жизней.

Следующим шагом BIOLIFE4D на пути к созданию полноценного человеческого сердца станет печать его полноразмерной 3D-копии.