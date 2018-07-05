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Ученые назвали три хитрости, позволяющие меньше есть

Сегодня, 19:17

Нельзя быть рабом своего желудка, считает большинство здравомыслящих людей, но при этом, находят множество причин, чтобы вновь и вновь уступить искушению.

Ученые назвали три хитрости, позволяющие меньше есть без психологического и физиологического дискомфорта. Уловки довольно простые, но как показывает практика, действующие. Во-первых, трапеза должна проходить в полной тишине. Оказывается, невольные и неизбежные звуки, издаваемые при пережевывании и глотании пищи, фиксируются на подсознательном уровне и трансформируются в негативный образ. Возникает желание поскорее закончить процесс.

Во-вторых, наличие зеркала на кухне позволяет отвлечься от принятия пищи, а самое главное, оценить свои действия со стороны, что далеко не всегда является эстетичным зрелищем. В-третьих, не стоит есть на столе, заполненным лишней и немытой посудой. Чистота и тщательная сервировка дисциплинирует и обязывает к достаточной умеренности. Полностью исключается работающий во время трапезы телевизор или компьютер, потому как контроль за количеством съеденного теряется.

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