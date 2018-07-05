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Гены червей могут подарить людям долголетие

Сегодня, 19:26

Учёные изучили процессы регенерации у червей и нашли ген, который способен избавлять людей от старение и возрастных болезней.

Нидерландские учёные из Гронинченского университета во главе с профессором Березиковым изучали отдельные разновидности плоских червей и обнаружили, что их способность отращивать повреждённые участки тела заново может подарить людям долголетие.

У учёных получилось найти ряд генов у червей вида Macrostomum lignano, которые ответственны за регенерацию и не дают клеточной структуре изменяться в течение жизни. Если учёным удастся построить модель, применимую к людям, и вживить в геном человека гены червей, то можно смело забыть про такую неприятную вещь как старение.

В одном из других экспериментов британским учёным удалось создать целую колонию червей из одной особи, которую разрезали на части, способные регенерировать. Удивительным остаётся то, что во время регенерации черви могут увеличивать длину теломеров, которые ответственные за продолжительность жизни.  

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