VistaNews.ru


Учёные Гарварда раскрыли 5 секретов стройности для мам и их детей

Сегодня, 19:08

Как заявили учёные, начинать «худеть» нужно с пелёнок и делать это следует, в первую очередь, мамам. Генетика не играет решающей роли.

Многолетнее исследование специалистов Гарвардского Университета показало, что пример здорового образа жизни матери напрямую влияет на то, будет ли её ребёнок страдать от ожирения. Учёные, понаблюдав за 17 000 женщин, пришли к выводу, что секрет стройности заключается в пяти привычках, которым следует обучить себя матерям.

Среди них: сохранение здорового показателя индекса массы тела, регулярные упражнения, здоровое питание, умеренное употребление алкоголя и отсутствие вредных привычек. Количество семей с детьми без ожирения в итоге составило 82%. И, чему удивились сами исследователи, генетический фактор предрасположенности к лишнему весу был почти неважен, если у ребёнка был правильный пример в виде мамы. Также среди упомянутых привычек наименьший эффект на фигуру ребёнка имел рацион мамы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Физические упражнения помогут бороться с предрасположенностью к ожирению при менопаузе

Учёные: В малых дозах алкоголь полезен для мозга

ТОП-10 правил ведения здорового образа жизни

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем