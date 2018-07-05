Учёные Гарварда раскрыли 5 секретов стройности для мам и их детей

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Как заявили учёные, начинать «худеть» нужно с пелёнок и делать это следует, в первую очередь, мамам. Генетика не играет решающей роли.

Многолетнее исследование специалистов Гарвардского Университета показало, что пример здорового образа жизни матери напрямую влияет на то, будет ли её ребёнок страдать от ожирения. Учёные, понаблюдав за 17 000 женщин, пришли к выводу, что секрет стройности заключается в пяти привычках, которым следует обучить себя матерям.

Среди них: сохранение здорового показателя индекса массы тела, регулярные упражнения, здоровое питание, умеренное употребление алкоголя и отсутствие вредных привычек. Количество семей с детьми без ожирения в итоге составило 82%. И, чему удивились сами исследователи, генетический фактор предрасположенности к лишнему весу был почти неважен, если у ребёнка был правильный пример в виде мамы. Также среди упомянутых привычек наименьший эффект на фигуру ребёнка имел рацион мамы.