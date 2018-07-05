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Ученые нашли в Египте самую древнюю пивоварню в истории

Сегодня, 18:51

Пиво – это один из самых первых алкогольных напитков, ему уже более 4000 лет.

В дельте Нила ученые нашли самую древнюю пивоварню в истории. При исследовании стал известен примерный возраст находки – более 5000 лет. Кроме остатков построения были найдены мумии людей и собак дорогих пород, а также инструменты для пивоварения. Мумии были захоронены в 3200-3000 годах до нашей эры, а некоторые останки собак – арабские борзые, что показывает, какими богатыми были люди в Египте, кости которых обнаружены.

Не в первый раз на территории Древнего Египта археологи находят следы пивоварен: различные приборы и мумии в оазисе Тель-эль-Фарха, где было найдено аж два построения для возможного изготовления пива. По мнению экспертов, все находки строений находятся примерно в одном месте, что показывает важность этой территории в те времена. В остальных областях Нила ничего похожего не обнаружено.

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