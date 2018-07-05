Физики на молекуле кофеина протестировали сложную теорию квантовой физики

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Как выяснили учёные-физики из Франции и Японии, кофеин не только отличный напиток во время сложных вычислений, но и прекрасный подопытный материал.

В новом исследовании команда физиков использовала молекулу кофеина для проверки влияния ионизирующего излучения на её электроны. Моделирование, представленное учёными, объясняет явление ионизации электронов, которые находятся на орбите в молекуле. Томас Нихаус и его коллеги разработали метод количественной оценки миграции положительного заряда при ультракоротком лазерном импульсе.

В этом исследовании авторы полагаются на теорию функционала плотности. В ходе экспериментального тестирования теории учёные заметили химические реакции, происходящие на определенных участках в молекуле кофеина, которые трудно реализовать с более длинными лазерными импульсами, потому что тепло быстро разрушает всю необходимую информацию.

Авторы исследования полагают, что наблюдаемая ими прогрессия положительных зарядов вдоль основной цепи молекулы кофеина зависит от времени прохождения лазерного импульса. Поскольку теория активно используется в квантовой физике и химии, учёные предполагают, что их экспериментальные свидетельствования пригодятся для лучшего понимания дальнейших работ по изучению радиации.