Ученые ТГУ изучат связь золотых запасов Хакасии и древних вулканов

Сегодня, 18:06

Геологами из Томского госуниверситета будет изучено отношение залежей золота и соленых озер Хакасии к древним вулканам.

В пресс-службе вуза сообщается, что ученые вернулись из экспедиции. Исследователи пересекли горы Кузнецкого Алатау. Так же они спускались в хакасские степи, где взяли пробы горных пород вулканического происхождения.

Теперь перед учеными стоит задача установить структуру минералов и их возраст. Исследователи проверят гипотезу о том, что хакасские озера являются эхом экологических катастроф, которые произошли сотни миллионов лет тому назад. С помощью электронного микроскопа ученые выяснят время появления минералов и их кристаллические решетки.

Эта информация поможет разобраться от чего они образовались. Проведенные исследования помогут овладеть новой информацией о том, как влияет геологическая среда на формирование минеральных вод и лечебных грязей.

В давние времена погодой управляли крупные вулканы. Выбросы магмы, газа и пепла становились причиной вулканической зимы. В результате активного выделения углекислоты и серы, осадочные породы насыщались сульфатами и галоидами.

Водоемы, появлявшиеся на местах подобных отложений, разрушают минералосодержащие породы, после чего они приобретали солоноватый вкус.

Немаловажной задачей так же будет проверка гипотезы о том, что к появлению золота на территории Хакассии были причастны магматические процессы.

Доцент ГГФ Олег Гринев придерживается мнения, что это любопытно как с научной точки зрения, так и в практическом плане.

Международные горные компании с удовольствием выделяют средства на подобные виды научных исследований о связи золотых запасов, озер Хакассии и древних вулканов, ведь они освобождают золотодобытчиков от лишних денежных затрат.