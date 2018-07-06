Ученые: Швецию могут уничтожить землетрясения

Сегодня, 04:30

Сейсмические аномалии стали тому причиной, ведь за последние 72 часа специалисты зафиксировали сразу 3 подземных толчка, хотя их ежегодное число приравнивается 15. Это может означать только одно – опасные встряски не за горами.

Ученые тщательно исследовали статистические данные, полученные в ближайшем прошлом и заявили, что Швецию могут уничтожить землетрясения. Зафиксированные недавно толчки происходили с амплитудой, превышающей 3 балла, однако в эпицентре эти показатели могут быть значительно сильнее, а возникающая сейсмическая аномалия неподалеку от города Йетена всерьез пугает сейсмологов.

Всего два года назад Швеция пострадала от встряски внушительной силы, отчего многие граждане остались без крыш над головами, а другие вынуждены были восстанавливать собственные поврежденные жилища. Примечательно, что тогда шведам могли быть предоставлены недостоверные сведения о силе толчков, и ситуация может повториться уже скоро.