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Студент из Тюмени спроектировал гигантский гексакоптер

Сегодня, 17:06

Летательный аппарат с шестью винтами имеет диаметр 4 метра.

Сергей Королев, студент из Тюмени, спроектировал гигантский гексакоптер, благодаря которому можно будет перевозить людей. Студент индустриального института уточняет, что его изобретение способно выдержать два человека, а его возможности позволяют совершать полеты на малой и средней высоте. Управление доступно как из кресла пилота, так и с земли.

Парень говорит, что его вдохновили разработки Google и Hoversurf. Магистранту часто говорили, что у него не получится совершить задуманное, но, несмотря на это, он продолжал работать над своим проектом.

IPD расшифровывается как «невозможный дизайн» - именно так решил назвать свое «творение» молодой ученый.

Но, как стало известно, такой аппарат – удовольствие не из дешевых. За границей гексакоптер стоит около $60 тыс, российский аналог тюменского производства обошелся изобретателю в полтора раза дешевле. Деньги Королев получил на сборку изобретения после победы внутривузовского конкурса инженеров.

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