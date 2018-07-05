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Новейший способ лечения рака мог бы вылечить Фриске и Хворостовского

Сегодня, 17:03

Врачи научились бороться с недугом буквально недавно, изобретя новое лекарство.

Согласно результатам исследований Института рака, новейший способ лечения опухоли мозга имеет в основе специальный генетически модифицированный вирус полиомиелита. Учёные набрали добровольцев с болезнью рака головного мозга. Оказалось, что 21% пациентов, которые принимали новый препарат, прожили на три года дольше по сравнению с 4% людей, которые лечились обычной химеотерапией.

Отмечается, что новый модифицированный вирус полиомиелита может находить клетки раковой опухоли. В результате, вирус заражает только раковые клетки, и они погибают. Кроме того, он способен значительно увеличить иммунную систему больного, которая также начинает бороться с раком.

Получается, что данный новый способ мог бы вылечить Жанну Фриске, Дмитрия Хворостовского и Валерия Золотухина. Однако врачи отмечают, что 100% эффективное лечение наблюдается не у всех больных раком. Кроме того, передозировка лекарством вызывает ряд побочных эффектов.

Учёные отмечают, что новый способ борьбы с раком мозга может также бороться и с другими видами онкологии. Лекарство работает, как вакцинация.

Дальнейшее испытания препарата всё ещё продолжаются, хотя уже набирается вторая группа больных.

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