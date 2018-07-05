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Учёные-сейсмологи изобрели новый точный способ выявления землетрясений

Сегодня, 16:54

Толчки будут находить с помощью кабелей интернета и телевизионного сигнала.

Тело в том, что они проложены глубоко под землёй и имеются во всём мире. Учёные-сейсмологи рассказали, что обычно они при выявлении землетрясений пользуются сейсмометрами. Однако такие устройства дорогие и их тяжело настраивать.

Доктор Филипп Джуссет и его коллеги из немецкого исследовательского центра геонаук изобрели новый и более точный способ выявления подземных толчков. Учёные использовали кабель, который зарыт на глубине в 15 километров между двумя электростанциями в Исландии.

Учёные-сейсмологи пропустили лазерный импульс через волокно кабеля. Оказалось, что он был очень точным, выдавая информацию о землетрясениях и активности по всей территории проложенного кабеля. С помощью данного способа специалисты даже зафиксировали движущийся транспорт и шаги пешеходов в ближайших городах. Кроме того, учёным удалось зафиксировать подземные толчки землетрясений в Индонезии.

Новая технология настолько же хороша, как и сейсмометр. Её можно внедрять в уже существующие системы мониторинга подземных толчков в Японии и Мексике. Кроме того, для способа не нужно дорогое оборудование.

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