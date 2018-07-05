NASA назвало метеориты, способные уничтожить Землю

Сегодня, 16:37

Специальное подразделение NASA, обеспечивающие безопасность планеты от внеземных объектов, рассчитало параметры метеорита, который может стереть с лица Земли город размером с Нью-Йорк и даже создать более крупные трагедии.

За основу был взят пример тунгусского метеорита, мощность взрыва которого составила 5-10 мегатонн в тротиловом эквиваленте (ТНТ). По словам экспертов NASA, чтобы уничтожить всё живое и искусственно созданное в окрестностях Манхэттена, Бронкса, Бруклина, Квинс, Нью-Рочдейла, Джерси и других районов Нью-Йорка, достаточно падения объекта 40-60 метров в длину.

NASA дополняет устрашающий факт статистикой. Околоземных объектов, размер которых составляет более 40 м, насчитывают около 300 тысяч; объектов более 20 м – 10 миллионов штук. Самыми смертоносными являются метеориты свыше 140 м – таких 25 тысяч камней, а мощность их взрыва равна 60 мегатоннам ТНТ, что способно уничтожить континент.

Но в NASA также и успокаивают: такие объекты легче заметить в небе и как-либо на них воздействовать. Учёные располагают необходимой аппаратурой, но способов увести многотонные камни от земной орбиты придумано пока мизерное количество.