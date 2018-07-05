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Дикая природа только и построена на пищевой цепи: если есть хищник, значит где-то гуляет и его добыча. Насекомые, которые радуют глаз любому, к сожалению, чаще всего и являются звеном такой цепи – питанием для летучих мышей, например.

Джессу Барберу, ученому, которому стало интересно узнать причину и смысл различных форм крыльев у бабочек, удалось это выяснить. По ходу его исследования стало известно, что отростки крыльев бабочек могут спасти им жизнь от хищников – они могут нарушить эхолокацию нападающего.

Для опыта было решено взять три вида бабочек с различной длиной отростков: сатурния полифем, которая вовсе без них, сатурния луна со средней длиной, а также самые длинные у сатурнии мимозы. Ученые как только не мудрили с крыльями: укорачивали, отрезали или же наоборот удлиняли – результат стоил того. Охотником выбрали бурого кожана, и все записывалось на высокоскоростную камеру с микрофонами, после чего видео появилось в открытом доступе.

Результат доказал догадки Барбера: животное не могло поймать бабочку с самыми длинными крыльями в 75% случаев, в то время как с укороченной формой - 45%, и совсем без – 34%. Поэтому, благодаря длинным отросткам бабочкам действительно можно обмануть хищника. Однако у бабочек есть множество других способов, как уберечься от смерти – ведь не каждая имеет отростки. Например, у них бывает цвет, что сливается с предметом, на который они садятся – охотник не заметил и насекомое спасено.