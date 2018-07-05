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Иностранных космонавтов накормит Россия

Сегодня, 16:30

"Главкосмос" и "Лаборатория космического питания" подписали соглашение, в котором предусматривается снабжение российской «"аэро-пищей тех стран, которые готовы будут реализовать национальные космические программы.

"Главкосмос" станет снабжать иностранный рынок пищей лаборатории. В рамках соглашения иностранных космонавтов накормит Россия – такие предложения, по словам гендиректора "Главкосмоса", уже поступали.

Задуманное реально осуществить, используя наработки в области пищевых технологий Бирюлевского экспериментального завода и НИИ ППиСПТ, лаборатория уже занимается изготовлением пищи с этими организациями.

Ранее стало известно, что NASA попросила помощи у российских коллег в создании туалета на сегменте космических станций. «Космическая уборная» обошлась американцам в 19 млн долларов.

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