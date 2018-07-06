ОАЭ отправят в РФ на обучение кандидатов на полёт к МКС

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Стать космонавтами захотели около 4 тысяч жителей арабского государства.

Информационное агентство WAM сообщает, что ещё 20 июня РФ и АОЭ подписали предварительное соглашение. Согласно документу, Объединённые Арабские Эмираты привезут в Россию на обучение двух космонавтов. Кандидатов отправят на полёт к МКС на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12». Первые эмиратские космонавты побывают в космосе уже в апреле следующего года.

В заявлении Космического центра Мухаммеда бен Рашида указывается, что всего стать первым космонавтом АОЭ хотели около 4 тысяч жителей страны. Затем из них отобрали 95 претендентов, после чего круг сузился до 39 человек. Сейчас же специалисты рассматривают только 18 человек.

Подготавливать эмиратского космонавта и его дублёра начнут в августе 2018 года. Именно тогда будет заключено окончательное соглашение между космическими агентствами обоих стран.