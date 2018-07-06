VistaNews.ru


ОАЭ отправят в РФ на обучение кандидатов на полёт к МКС

Сегодня, 04:45

Стать космонавтами захотели около 4 тысяч жителей арабского государства.

Информационное агентство WAM сообщает, что ещё 20 июня РФ и АОЭ подписали предварительное соглашение. Согласно документу, Объединённые Арабские Эмираты привезут в Россию на обучение двух космонавтов. Кандидатов отправят на полёт к МКС на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12». Первые эмиратские космонавты побывают в космосе уже в апреле следующего года.

В заявлении Космического центра Мухаммеда бен Рашида указывается, что всего стать первым космонавтом АОЭ хотели около 4 тысяч жителей страны. Затем из них отобрали 95 претендентов, после чего круг сузился до 39 человек. Сейчас же специалисты рассматривают только 18 человек.

Подготавливать эмиратского космонавта и его дублёра начнут в августе 2018 года. Именно тогда будет заключено окончательное соглашение между космическими агентствами обоих стран.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В России отказались брать женщин в космонавты

Российские учёные разрабатывают продуктовый паёк для полёта на Луну

В ОАЭ намерены создать первый космический госпиталь

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем