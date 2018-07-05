Уфологи: В океан упал обломок НЛО

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Неподалеку побережья США в океан упал непонятный предмет. Специалисты пытаются его найти для проведения исследования.

В океан у побережья США упал осколок неизвестной планеты или обломок корабля пришельцев, такое мнение высказали уфологии после анализа полученной информации. Ученые сообщают, что падающий предмет представлял собой горящий метеорит. На данный момент проходят поиски упавшего предмета для проведения его более детального анализа.

Сообщается, что ученые NASA не афишируют данное происшествие. Видеоролик с падающим предметом выложили на YouTube, где появились еще множество фотографий из данной серии, которые были сделаны очевидцами. В комментариях пользователи стали выдвигать множество предположений, которые поражают своей нереальностью, а представители NASA пока не публикуют информацию о происшествии.

Кроме этого в Интернете появились снимки, сделанные при помощи спутника в в ультрафиолетовом и тепловом спектрах, которые показывают, что объект еще до вхождения в атмосферу имел высокую температуру. Кроме того, при относительно небольшом размере астероидные породы должны были сгореть из-за трения. Уфологи предполагают, что объект на самом деле пытался зайти на посадку, но из-за какой-то поломки начал падать.

Напомним, что к предположениям уфологов представители официальной науки относятся довольно скептически. Поэтому и призывают верить только достоверным фактам.