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Ученые: Велоцирапторы могли охотиться стаями

Сегодня, 16:05

О социализации древних хищников дискутируют антропологи многое время.

Разговоры между исследователями не утихают ни на минуту, провоцируя новые витки развития гипотез и теорий. Ученые рассматривают велоцирапторов ежегодно тысячи раз и предвещают новые открытия. В этом году решили добраться до истины в вопросе возможности этих доисторических хищников подчинятся правилам группы. Есть предположение, что велоцирапторы могли охотиться стаями. Об этом свидетельствуют найденные в Китае окаменевшие следы гигантов.

Анализ окаменевших следов был произведен еще в 2008 году. Скорее всего, они принадлежат паре динозавров, двигавшихся бок о бок, пишет журнал Cretaceous Research. Количество и положение пальцев говорит о том, что это были либо велоцирапторы, либо дейнонихи.

К слову, накануне антропологи доказали, что дети предков человека были способны стоять и ходить вертикально. Поэтому отказываться от гипотезы возможной социализации велоцирапторов не следует на 100%.

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