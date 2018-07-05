Сегодня, 15:45

Важный этап эволюции в генеалогическом дереве ошибочно ранее упускали.

Повторный анализ трехмиллионной окаменелости свидетельствует о том, что у Австралопитека Афаренса, раннего гоминида, были дети. Потомки были способны передвигаться на двух ногах, при этом не лишены возможности передвигаться по деревьях. Это важное открытие открывает новый не изученный природный процесс развития человека. Согласно последним исследованиям, опубликованным в журнале «Science Advances», крошечная окаменелая нога размером не больше большого пальца человека раскрывает некоторые физические возможности древних людей и их возможное поведение.

Ученые давно знали, что ранний обезьяноподобный гоминид, который существует где-то внутри нашего генеалогического дерева ходил на двух ногах. Фактически, некоторые специалисты зашли так далеко, что предположили, что эти древние обезьяны были исключительно двуногими, полностью отказавшись от своей древесной родословной в пользу развития пятки. Новые результаты исследований Джереми Десилва из Дартмутского колледжа, показывают, что дети предков человека были способны стоять и ходить вертикально. Важно отметить, однако, что эти молодые гоминиды все еще сохранили способность к лазанию - важный физический атрибут, который, возможно, помог им цепляться за своих матерей или убегать от хищников. Таким образом, ученые доказали, что дети австралопитеков лазали по деревьям.