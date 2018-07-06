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Ученые: 10 тысяч шагов в день не обеспечат отменного здоровья

Сегодня, 05:15

В группе особого внимания люди с проблемами спины, сердца и сосудов.

Пешие прогулки для человека с хроническими заболеваниями эффекта улучшения состояния здоровья не дадут. Только в комплексе с занятиями теннисом можно обеспечить позитивный результат. Скандинавскую ходьбу можно объединить с шестами в тренажерном зале или бальные танцы. Мужчинам и женщинам рекомендуется заниматься силовыми упражнениями, особенно во время беременности, менопаузы или выхода на пенсию.

В руководящих принципах правительства говорится, что мужчины и женщины должны заниматься, по крайней мере, 150 минут умеренной активностью в неделю, а также двумя сеансами силовой тренировки. Но только четверть женщин и треть мужчин утверждают, что добиваются этого результата. Правительственное учреждение провело совместный обзор существующих исследований совместно с благотворительным центром «Центр за лучшее старение». Одно исследование показало, что слабая мышечная сила увеличивает риск падения на 76%. Поэтому 10 тысяч шагов в день не обеспечат отменного здоровья.

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