Уфолог: Космические войска США секретно существуют уже более полувека

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Даже Дональд Трамп не был знаком с секретными миссиями по вычислению и уничтожению космических объектов, в том числе НЛО. До сегодняшнего времени технологии на спутниках полностью работоспособны, как и инсайдеры Пентагона.

Не так давно сообщалось, что Дональд Трамп намерен по примеру России создать собственные космические силы, но теперь можно заявить, что космические войска США секретно существуют уже более полувека, об этом рассказал уфолог Стивен Грир, который сотрудничал с Белым домом и многими президентами в прошлом.

По словам Грира, Пентагон имеет достаточное количество специального оборудования в космосе, а слежка за НЛО и другими объектами продолжается на протяжении почти 60 лет без остановки. Военные космические силы США уже есть, однако Трамп оказался неосведомленным в вопросе, который мог относиться к списку «Совершенно секретных» данных, и доступ к ним мало кто имеет.

Стивен Грир также рассказал, что более 90% информации об НЛО, пришельцах, космических кораблях и встречи с ними являются либо фейковыми, либо появляются намерено, для отвлечения внимания от действительно важных и серьезных миссий. Уфолог предполагает, что НЛО могут уничтожаться еще в космосе и просто не успевают добраться до Земли.