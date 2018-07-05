Учёные назвали самую романтическую еду

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Оказывается, что есть еда, которая влияет на обработку мозгом приятных слов.

По словам исследователей, на первом свидании всегда нужно есть сладости. Дело в том, как говорят учёные из китайского Наньтунского университета, именно сладкое усиливает романтическое чувство к другим людям. К такому выводу они пришли, когда изучали влияние сладостей на восприятия смыслового значения.

Эксперты назвали результаты своего исследования в издании Current Psychology. Учёные взяли две группы добровольцев. Одной они давали выпивать сладкую воду, а другим – обычную. После этого людям говорили романтические слова.

Оказывается, что первая группа людей лучше воспринимала выражения, после того, как употребляла самую романтическую еду. По словам учёных, всё взаимосвязано: употребление сладкой еды настраивает на романтичный лад, а романтика делает сладкое намного слаще. Кроме того, в этот момент увеличивается интерес к потенциальному партнёру.