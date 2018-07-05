Опубликованы кадры НЛО, который ужаснул жителей Канады

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В одном из крупнейших регионов Канады в Маркеме, провинция Онтарио, в небе появился инопланетный НЛО, который ужаснул очевидцев. Опубликованы кадры летающей тарелки появились на видеохостинге YouTube.

Очевидцы из Канады проинформировали, что рано утром в среду, 4 июля, в небе над Маркемом возник НЛО. Канадцы посчитали, что объект имеет инопланетное происхождения, а потому засняли происшествие на камеру мобильного телефона. Сообщается, что редкие кадры были переданы уфологам для дальнейшего анализа.

Пока охотники за НЛО не прокомментировали явление пришельцев. Однако интернет-пользователи выдвинули теорию о том, что намеренно ждали восхода солнца, чтобы «высосать» из него энергию.