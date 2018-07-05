VistaNews.ru


Опубликованы кадры НЛО, который ужаснул жителей Канады

Сегодня, 12:08

В одном из крупнейших регионов Канады в Маркеме, провинция Онтарио, в небе появился инопланетный НЛО, который ужаснул очевидцев. Опубликованы кадры летающей тарелки появились на видеохостинге YouTube.

Очевидцы из Канады проинформировали, что рано утром в среду, 4 июля, в небе над Маркемом возник НЛО. Канадцы посчитали, что объект имеет инопланетное происхождения, а потому засняли происшествие на камеру мобильного телефона. Сообщается, что редкие кадры были переданы уфологам для дальнейшего анализа.

Пока охотники за НЛО не прокомментировали явление пришельцев. Однако интернет-пользователи выдвинули теорию о том, что намеренно ждали восхода солнца, чтобы «высосать» из него энергию.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Сети появилось видео загадочного черного НЛО на Луне

В США очевидцы сняли на видео НЛО в форме летучей мыши

В Шотландии инопланетный НЛО ужаснул местных жителей

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем