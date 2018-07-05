Телескоп Gaia нашёл первого одиночного белого карлика с металлами

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Звезда поглощает 160000 килограммов калия в секунду.

Первого белого карлика, обогащённого металлами, заметили в 1917 году. Такая звезда находится на финальной стадии эволюции, но имеет массу Солнца, хотя её радиус в 100 раз меньше нашего светила.

По словам астрономов, обогащённые металлами карлики – огромная редкость. Дело в том, что тяжёлые элементы в атмосфере такой звезды попросту тонут в ней, находят почти возле ядра. Кроме того, этот процесс очень быстрый – всего несколько дней. Также вокруг неё должен существовать обломочный диск.

Сейчас же астрономы из США и Канады изучили данные телескопа Gaia. Учёные выбрали одну звезду GaiaJ1738-0826 на основе анализа цвета и звёздных величин. Затем во время изучения эксперты обнаружили, что белый карлик обладает кальцием в своём спектре. Оказалось, что звезда просто загрязнена металлами, имея массу в 0,6 солнечных и радиус в 0,012. Температура GaiaJ1738-0826 имеет 7050 кельвинов, а светимость – 3,3% от светимости Солнца.

На основании научных данных исследователи подсчитали, что данный белый карлик должен съедать примерно 160 000 килограммов кальция в каждую секунду. Однако дело в том, что при таких показателях вокруг неё должен находится обломочный диск, но его попросту нет. Это и стало главным открытием и одновременно загадкой.