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ISRO сообщила о проведении первой серии тестов в космическом центре Сатиш-Дауан.

Сегодня, 5 июля, ISRO провела демонстрацию технологии, первую в серии тестов для квалификации системы эвакуации экипажа. Эта технология является аварийной мерой эвакуации, предназначенной для быстрой катапультации модуля экипажа вместе с астронавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя в случае прекращения запуска.

Первый тест (Pad Abort Test) продемонстрировал безопасное восстановление модуля экипажа в случае любой необходимости на стартовой площадке. После обратного отсчета времени испытание закончилось через 259 секунд, в течение которых система парила над Бенгальским заливом и оказалась на земле благодаря парашютам, примерно в 2,9 км от Шрихарикоты.

Модуль экипажа поднялся на высоту около 2,7 км под действием семи специально разработанных двигателей быстрого действия.Во время испытательного полета около 300 датчиков зафиксировали различные параметры работы. Для извлечения модуля в рамках протокола восстановления задействованы три катера. Индия успешно испытала систему эвакуации экипажа с космического корабля.