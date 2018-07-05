VistaNews.ru


Ученые: роботы смогут адаптироваться к внешней обстановке

Сегодня, 10:39

Исследователи создали специальную программу, которая корректирует поведение робота с помощью специального алгоритма.

 Ученые из Disney Research создали специальное приложение, с помощью которого робот адаптируется в окружающей среде без участия человека. Новый робот-паук прошел испытания. К нему подключали разные аппараты, и каждый раз робот заново учился ходить и приспосабливаться к жизни. Создатели программы рассказали, что в основе приложения лежит принцип по получению сообщений от окружающей среды. Напомним, что Disney Research сотрудничает с The Walt Disney Company, которые занимаются созданием научных разработок.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Disney представили гуманоидного робота-акробата

В США ученые создали робота-стимулятора роста внутренних органов

Disney научила робота-акробата делать обратное сальто с троса

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем