Ученые: роботы смогут адаптироваться к внешней обстановке

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Исследователи создали специальную программу, которая корректирует поведение робота с помощью специального алгоритма.

Ученые из Disney Research создали специальное приложение, с помощью которого робот адаптируется в окружающей среде без участия человека. Новый робот-паук прошел испытания. К нему подключали разные аппараты, и каждый раз робот заново учился ходить и приспосабливаться к жизни. Создатели программы рассказали, что в основе приложения лежит принцип по получению сообщений от окружающей среды. Напомним, что Disney Research сотрудничает с The Walt Disney Company, которые занимаются созданием научных разработок.