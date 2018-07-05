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Bain & Company провели исследование, в котором брали за основу 20 самых развитых мегаполисов.

По результатам исследования, Москва вошла в топ-5 городов мира по уровню знаний. Аналитики из консалтинговой компании оценили столицу по пункту «Знания», проанализировав средний уровень знания столичных школьников, награды и достижения самых «сильных» учеников, полученные ими, а также доступность получения знаний.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все же есть и в столичном образовании изъян – малый процент учащихся знает английский на должном уровне – 6%. Правда, к лидерству Москве в подобных рейтингах привыкать не приходится – в исследовании PISA 2016 года столица занимала почетное место.

Bain & Company также внесли в данный рейтинг города, которые не совсем подходят под общие требования, но выделяются оригинальной системой образования. Яркий пример этому – Хельсинки. Москва в рамках данного исследования уступает в математических знаниях Сингапуру, Гонконгу, Шанхаю Сеулу и Токио. Но естественные науки нашим школьникам даются сложнее всего – девятое место.

Аналитики заявили, что Москва наращивает свои технологические возможности, но пока что в данной системе есть определенные изъяны. Исследователи рекомендуют ведущим московским школам запустить курсы в формате онлайн, для того, чтобы другие школьники из менее развитых городов могли обучаться подобно своим «коллегам» из столицы.

Авторы все же считают, что России необходимо развивать свой технологический потенциал в сфере образования – обеспечить все школы цифровыми устройствами, которые помогают в обучении.