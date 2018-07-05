Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантский подводный вулкан Киви

Сегодня, 09:29

Ученые потратили более 22 миллиона долларов на поиски нового подводного вулкана, о котором ходили догадки. Сообщается, что на побережье Новой Зеландии был обнаружен гигантский вулкан, который назвали Киви.

Ученый Корнель де Ронд, который занимался тестированием подводных лодок, вместе с коллегами на побережье Новой Зеландии обнаружил подводный вулкан. Сообщается, что магма и вулканические породы Киви необычайно богаты металлами, такими как медь и золото. Основная цель следующей экспедиции на самый гидрологически активный подводный вулкан мира состояла в том, чтобы узнать больше о том, как металлы образуются в подводных вулканах.

Ученые также получили лучшее понимание того, что регулирует химический состав морской воды. Как выяснилось, химические реакции между породами и морской водой на глубине вулкана меняют химию жидкости, которая выделяется в океан через гидротермальные отверстия », - сказала доктор Сьюзана Хамфрис из американского океанографического института Вудс-Хоул.