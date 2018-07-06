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Ученые доказали вред пищевой добавки Е171 – стимулятора диабета

Сегодня, 00:45

Мороженое, сыры, карамель, жевательные резинки- содержат белый краситель.

Ученые доказали вред пищевой добавки Е171 – стимулятора диабета. Чаще всего ее применяют в изготовлении любимого лакомства детей – мороженого. Также в сырах, карамелях, жевательных резинках есть компонент из белого порошка. Американские ученые провели серию экспериментов и смогли обнаружить результат влияния Е171 на организм человека. Ученые доказали вред пищевой добавки – стимулятора диабета. Частое употребление этого белого порошка приводит к болезням поджелудочной железы. Существует прямая связь между поджелудочной железой и диабетом. Она располагается глубоко в животе за желудком.

Это важная часть пищеварительной системы, поскольку поджелудочная железа вырабатывает ферменты и гормоны, которые помогают переваривать пищу. Один из этих гормонов, инсулин, необходим для регуляции глюкозы. Каждая клетка тела нуждается в глюкозе для получения энергии. Проще говоря, инсулин должен «открыть» клетку, чтобы позволить ей использовать глюкозу для получения энергии. Если поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина - клетки голодают. Когда глюкоза накапливается в крови, это состояние называется гипергликемией. Симптомы гипергликемии включают жажду, тошноту и одышку.

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