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5 июля операция по вживлению родного материала проходила впервые, о чем стало известно из официального сайта краевого минздрава.

Как сообщает ведомство, мальчик – уникальный пациент, который выбил себе постоянный зуб после падения в школе. 11-летний школьник через некоторое время уже был в стоматологии. Консилиум принял решение все же вернуть постоянный зуб ему. Забайкальские стоматологи реимплантировали родной зуб ребёнку и восстановили утраченный эстетический вид.

Представители сообщили, что команда ортодонтов, терапевтов и хирургов приложила максимум усилий, чтобы вернуть зуб в альвеолу. Заместитель главврача Юлия Ерофеева сказала, что после травмы зуб ребенка в буквальном смысле принесли в руках. Мальчика наблюдают уже полгода и отмечается положительная динамика после приживления.

Как сообщает врач, теперь мальчик начал чувствовать зуб после длительного ношения шины. Сейчас же установлен фиксатор, который не дает зубу смещаться. После проведенного лечения врачи восстановят отломленную часть зуба и снимут конструкцию.

Мама мальчика знала, что такие операции проводятся, но не ожидала, что это случится с ее сыном. Вся семья счастлива, что их ребенок попал к столь опытным и профессиональным докторам.