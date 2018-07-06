Мужчины с высоким уровнем тестостерона чаще становятся богатыми и успешными

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Тестостерон отвечает за поведение мужчин. Высокий уровень содержания гормона заставляет мужчин больше стремиться к богатой жизни.

Для эксперимента ученые привлекли 243 мужчины абсолютно разного возраста и положения. Одной половине исследователи дали принять гормон, а второй - плацебо. После принятия лекарств ученые заставили участников ответить на некоторые вопросы, а также провели анкетирование. Участники должны были оценить определенные товары по 10-бальной шкале.

Оказалось, что те мужчины, которые приняли тестостерон, более стремятся к богатой жизни. Эта половина участников эксперимента выбирала дорогие машины и бытовую технику, а в качестве курорта только элитные места отдыха. Ученые рассказали, что такое поведение мужчин похоже на привычки животных в дикой природе. Самец пытается завлечь самку ярким оперением, так и у человека - мужчины стремятся к лучшей жизни, чтобы обеспечить свою спутницу. Выходит, что персоны с высоким уровнем тестостерона чаще становятся богатыми и успешными. Известно, что окситоцин влияет на поведение человека в обществе, формируя его психику и самооценку. Чем больше содержание этого гормона в крови мужчины, тем привлекательнее он становится для женщин.