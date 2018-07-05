VistaNews.ru


Учёные: Человек молод, пока так считает

Сегодня, 08:57

На старение головного мозга влияет ощущение моложавости.

К такому выводу пришли учёные из Национального университета Сеула. По словам исследователей, человек чувствует себя молодым из-за ряда структурных особенностей головного мозга. Они возникают из-за сохранения в мозге уровня клеток, а также именно они оказывают на эти клетки позитивное стимулирующее действие.

В сообщении специалистов указывается, что если человек считает себя более взрослым, чем есть на самом деле, то у него в мозге падает уровень серого вещества. Именно этот процесс ведёт буквально к отуплению, то есть человек перестаёт быстро думать, воспринимать вещи, запоминать и так далее.

Исследователи провели 68 МРТ добровольцам от 59 до 84 лет. Предварительно всех их разделили на две группы: тех, кто считает себя молодым, и тех, кто думает иначе.

Оказалось, что человек молод буквально до тех пор, пока так считает. Именно такая группа граждан обладала большим количеством серого вещества.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые доказали, что депрессия разрушает мозг

Учёные: беременность негативно сказывается на памяти будущих рожениц

Ученые: Гормон счастья не вызывает зависимости

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем