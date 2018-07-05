Учёные: Человек молод, пока так считает

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На старение головного мозга влияет ощущение моложавости.

К такому выводу пришли учёные из Национального университета Сеула. По словам исследователей, человек чувствует себя молодым из-за ряда структурных особенностей головного мозга. Они возникают из-за сохранения в мозге уровня клеток, а также именно они оказывают на эти клетки позитивное стимулирующее действие.

В сообщении специалистов указывается, что если человек считает себя более взрослым, чем есть на самом деле, то у него в мозге падает уровень серого вещества. Именно этот процесс ведёт буквально к отуплению, то есть человек перестаёт быстро думать, воспринимать вещи, запоминать и так далее.

Исследователи провели 68 МРТ добровольцам от 59 до 84 лет. Предварительно всех их разделили на две группы: тех, кто считает себя молодым, и тех, кто думает иначе.

Оказалось, что человек молод буквально до тех пор, пока так считает. Именно такая группа граждан обладала большим количеством серого вещества.