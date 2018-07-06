Ученые рассказали, почему во время ремонта можно получить смертельное заболевание

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Исследователи из Швеции выяснили, что частое проведение капитального ремонта может повлечь за собой необратимые последствия. Причем наибольшему риску подвержены люди с зависимостью от курения.

Те профессии, которые связаны с проведением ремонтных работ, наиболее подвержены риску возникновения смертельного заболевания -рассеяного склероза. Ученые объяснили, что это связано с тем, что человек постоянно дышит парами вредных красителей и растворителей, которые могут вызвать рассеяный склероз, или даже рак легких. Также такая профессия опасна тем, что заболевание может передаться на генном уровне.

По словам исследователей, рассеянный склероз - это такое заболевание, которое нарушает целостность головного и спинного мозга. Для заболевания характерны боли, параличи, нарушение зрения и снижение чувствительности.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого опросили почти 5 тысяч человек больных склерозом, и выяснили, что большая часть из них часто контактировала с вредными веществами. Поэтому исследователи пришли к выводу, что частое проведение капитального ремонта может вызвать подобные опасные заболевания. Особенно сильно пары вредных компонентов влияют на курильщиков, легкие которых и так поражены.