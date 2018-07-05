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В NASA сняли космический фейерверк

Вчера, 23:45

Ученым из NASA удалось запечатлеть удивительное природное явление - космический фейерверк, который можно увидеть очень редко. Ученые сняли необычное событие с помощью телескопа Hubble.

Кадры получились очень красочными. Под салютом подразумевают не обычный салют с помощью пиротехники, а туманность Карина, в которой звезды буквально «рассыпаны», из-за чего кажется, что в космосе происходит настоящий праздник. Туманность в созвездии Карина находится в 20 тысячах световых лет от нашей планеты. Все звезды в ней имеют абсолютно разные параметры - от размера до цвета, поэтому созвездие такое яркое и красочное.

Такое необычное явление может быть объяснением происхождения Вселенной и звезд, поэтому ученые пытаются выяснить, каким образом оно образовалось и что влияло на звезды при их зарождении. Исследователи из миссии NASA рассказали, что без специальной камеры Wide Field Planetary Camera 3 на профессиональном телескопе Hubble не получилось бы таких кадров. Благодаря такому мощному устройству получаются такие уникальные фотографии.

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